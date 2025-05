Aktienkurs im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Mittag fester

26.05.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 76,32 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 76,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 77,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 165.938 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 94,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 23,74 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen. Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 EUR je BMW-Aktie. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 85,68 EUR. Am 07.05.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,40 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. BMW dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark BMW-Aktie steigt: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe beschlossen DAX 40-Wert BMW-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BMW von vor 3 Jahren rentiert?

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com