BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 77,10 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,10 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 77,24 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.964 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. 22,49 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,34 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,40 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 33,76 Mrd. EUR, gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,80 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

