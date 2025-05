BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 76,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 76,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 77,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,68 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255.126 Stück gehandelt.

Bei 94,44 EUR markierte der Titel am 04.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 33,76 Mrd. EUR, gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,80 Prozent präsentiert.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark

BMW-Aktie steigt: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe beschlossen

DAX 40-Wert BMW-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BMW von vor 3 Jahren rentiert?