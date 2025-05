BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf BMW-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 76,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 76,80 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 77,30 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 76,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 254.449 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 94,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,97 Prozent Luft nach oben. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 21,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark

BMW-Aktie steigt: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe beschlossen

DAX 40-Wert BMW-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BMW von vor 3 Jahren rentiert?