BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag in Grün

26.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 76,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:07 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 76,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.794 BMW-Aktien den Besitzer. Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 94,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 22,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Mit Abgaben von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,68 EUR je BMW-Aktie an. Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,10 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark BMW-Aktie steigt: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe beschlossen DAX 40-Wert BMW-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BMW von vor 3 Jahren rentiert?

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com