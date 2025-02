BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BMW

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 85,18 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 85,18 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 84,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 57.643 Stück.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 26,16 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 23,39 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,94 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 06.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,46 Mrd. EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 vorlegen. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie im Plus: BMW erhält Unterstützung von US-Gouverneur im Zollstreit

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain