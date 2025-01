BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag gesucht

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 79,44 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 79,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 79,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 226.634 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 17,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,06 EUR.

Am 06.11.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,46 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

