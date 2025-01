BMW Aktie News: BMW verliert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 78,68 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 78,68 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 78,28 EUR ein. Bei 78,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.112 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,54 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 87,50 EUR.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 12,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

