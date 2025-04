BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,98 EUR abwärts.

Das Papier von BMW befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 75,98 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 75,72 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 76,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.220 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 29,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 17,14 Prozent Luft nach unten.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,15 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 85,32 EUR.

Am 14.03.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 3,77 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,23 EUR je BMW-Aktie.

