BMW-Aktie nach Insidertrade

Aktiendeal

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

BMW meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 31.05.2024. Der Handel wurde am 03.06.2024 öffentlich gemacht. 9.877 BMW-Aktien für jeweils 92,74 EUR kaufte am 31.05.2024 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 860 BMW-Aktien den Besitzer. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 56,37 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 571.791.680 Aktien frei am Markt gehandelt.

Redaktion finanzen.net