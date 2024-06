BMW-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Meldepflicht nachgekommen

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 03.06.2024 öffentlich gemacht. 9.877 BMW-Aktien für jeweils 92,74 EUR kaufte am 31.05.2024 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 0,60Prozent auf 93,16 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 860 BMW-Aktien umgesetzt. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 55,16 Mrd. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 571.791.680 Papiere.

