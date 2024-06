BMW-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Anpassung im Portfolio

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei BMW informiert.

Am 31.05.2024 wurde bei BMW ein Insidertrade durchgeführt. BMW meldete den Insiderdeal am 03.06.2024. Am 31.05.2024 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, sein Depot um 9.877 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 92,74 EUR je Anteilsschein. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,42 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 860 Stück. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 55,44 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 571.791.680 Wertpapiere.

