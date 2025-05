Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 182,83 USD.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 182,83 USD abwärts. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,03 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,85 USD. Bisher wurden via New York 133.937 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,93 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 41,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,00 USD.

Am 23.04.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent auf 19,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Boeing am 23.07.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,150 USD je Boeing-Aktie.

