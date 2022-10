Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag höher

Um 04:22 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 132,88 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 132,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,88 EUR. Bisher wurden heute 19.620 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 206,60 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 35,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 22,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.07.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

