Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 187,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 187,77 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 186,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,90 USD. Zuletzt wechselten 93.302 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,48 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,71 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 17,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,86 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD im Vergleich zu 17,92 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,854 USD je Boeing-Aktie belaufen.

