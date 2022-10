Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 131,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 131,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.029 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,500 USD je Boeing-Aktie belaufen.

