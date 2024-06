Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Boeing im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 191,38 USD.

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 191,38 USD an der Tafel. Die Boeing-Aktie legte bis auf 191,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 190,25 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 74.581 Stück.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 159,71 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,86 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,56 USD gegenüber -0,69 USD im Vorjahresquartal verkündet. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD je Aktie ausweisen dürften.

