Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Boeing legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 136,02 EUR. Bei 136,02 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,60 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,16 Prozent. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,06 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,40 USD.

Am 27.07.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 16.681,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16.998,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,706 USD einfahren.

