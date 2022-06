Boeing Aktie News: Boeing schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17.06.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 128,86 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,48 EUR. Bei 126,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.344 Boeing-Aktien.

Bei 210,50 EUR erreichte der Titel am 26.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 252,50 USD angegeben.

Boeing gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.217,00 USD gelegen.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 5,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Lufthansa- und Boeing-Aktien dennoch im Minus: Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa

Boeing-Aktie: Bundeswehr an Kauf von 60 Chinook-Transporthubschrauber von Boeing interessiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com