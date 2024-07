Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 186,95 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 186,95 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 187,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.243 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 159,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 239,71 USD.

Boeing ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,56 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,57 Mrd. USD – eine Minderung von 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,92 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Boeing am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -1,097 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

