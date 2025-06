So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Freitagnachmittag

20.06.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 199,18 USD zu.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 199,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 199,81 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 198,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 725.569 Boeing-Aktien umgesetzt. Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 218,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 9,85 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,27 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 218,40 USD für die Boeing-Aktie. Boeing veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,57 Mrd. USD in den Büchern standen. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,221 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Airbus-Aktie dennoch etwas tiefer: Airbus überzeugt auf Pariser Luftfahrtmesse - Boeing geht leer aus Boeing-Aktie im Minus: Großteil der Opfer nach Flugzeugabsturz identifiziert RBC stuft Boeing unverändert ein - Aktie dennoch schwächer

