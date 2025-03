Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 175,44 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 175,44 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,70 USD zu. Bei 171,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 960.452 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,93 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 10,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 21,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,071 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.01.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.04.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,106 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

