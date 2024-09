Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 155,20 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 155,20 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 154,70 USD. Bei 155,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 156.558 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,67 USD. Dieser Wert wurde am 23.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,57 USD.

Boeing gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,61 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,857 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

