Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Freitagnachmittag zu

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 156,10 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,32 USD an. Bei 155,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 141.007 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 151,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,57 USD.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,87 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,857 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

