Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 143,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 141,30 EUR. Mit einem Wert von 143,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.118 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,74 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 31,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,40 USD.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.956,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,684 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

Southwest-Aktie steigt dennoch: Teures Kerosin reduziert Gewinn von Southwest Airlines

Boeing-Aktie sackt heftig ab: Weiterer Milliardenverlust bei Boeing - Auftrag von Alaska Airlines erhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com