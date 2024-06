Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

DAX-Kursentwicklung

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Werte in diesem Artikel

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,46 Prozent auf 18.293,89 Punkte an. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,749 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 18.211,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.210,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18.301,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.211,97 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,707 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der DAX einen Stand von 18.677,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18.492,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, notierte der DAX bei 15.949,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.345,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,24 Prozent auf 64,85 EUR), adidas (+ 1,48 Prozent auf 225,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,20 Prozent auf 236,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 105,15 EUR) und Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 219,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 468,90 EUR), RWE (-0,80 Prozent auf 32,34 EUR), Zalando (-0,75 Prozent auf 21,16 EUR), Henkel vz (+ 0,00 Prozent auf 83,70 EUR) und Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 28,03 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die RWE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 282.184 Aktien gehandelt. Mit 217,127 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net