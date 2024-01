Marktbericht

Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

05.01.24 20:00 Uhr

Am fünften Tag der Woche halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 37.477,25 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,942 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 37.425,28 Punkte an der Kurstafel, nach 37.440,34 Punkten am Vortag. Der Dow Jones verzeichnete bei 37.323,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 37.623,62 Einheiten. Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,237 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 36.124,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, stand der Dow Jones bei 33.119,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wurde der Dow Jones mit 32.930,08 Punkten berechnet. Top und Flops heute Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 2,16 Prozent auf 40,22 USD), Boeing (+ 1,73 Prozent auf 249,17 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,26 Prozent auf 24,57 USD), Home Depot (+ 1,22 Prozent auf 342,73 USD) und Caterpillar (+ 1,21 Prozent auf 289,56 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-1,45 Prozent auf 537,51 USD), Procter Gamble (-1,16 Prozent auf 146,92 USD), Walmart (-1,04 Prozent auf 156,12 USD), McDonalds (-0,92 Prozent auf 289,06 USD) und IBM (-0,84 Prozent auf 159,51 USD). Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5.625.332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus. Dow Jones-Fundamentaldaten Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index. Redaktion finanzen.net

