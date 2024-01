Börse New York: Dow Jones fällt letztendlich

Index-Bewegung

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,42 Prozent leichter bei 37.525,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,871 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,944 Prozent auf 37.327,37 Punkte an der Kurstafel, nach 37.683,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 37.552,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 37.373,30 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, stand der Dow Jones bei 36.247,87 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 33.604,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wurde der Dow Jones auf 33.517,65 Punkte taxiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 0,89 Prozent auf 118,43 USD), Walmart (+ 0,67 Prozent auf 159,31 USD), Procter Gamble (+ 0,41 Prozent auf 149,30 USD), UnitedHealth (+ 0,34 Prozent auf 538,37 USD) und Visa (+ 0,30 Prozent auf 263,33 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Verizon (-2,64 Prozent auf 39,04 USD), Chevron (-2,54 Prozent auf 145,70 USD), Dow (-2,07 Prozent auf 53,94 USD), Walt Disney (-2,05 Prozent auf 89,67 USD) und Boeing (-1,41 Prozent auf 225,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.803.427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,572 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

