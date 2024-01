Asiens Börsen mehrheitlich stabil -- E.ON emittiert Anleihetranchen in Milliardenhöhe -- Volkswagen integriert ChatGPT in Sprachassistenten seiner aktuellen Modelle -- Amazon im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Wochenstart stärker.

Der DAX stieg etwas höher in die Montagssitzung ein. Zwischenzeitlich rutschte er auf rotes Terrain ab, drehte dann jedoch wieder ins Plus. Im Laufe des Tages baute er seine Gewinne aus und konnte dabei die 16.700-Punkte-Marke überwinden. Er beendete den Handel 0,74 Prozent in der Gewinnzone bei 16.716,47 Punkten. Der TecDAX startete ebenfalls freundlich. Nach einem kurzen Ausflug in den Minusbereich konnte der Tech-Index deutlich zulegen. Er gewann letztlich 1,32 Prozent auf 3.268,97 Zähler.

Um mehr Signale über den weiteren Zinskurs der Fed zu erhalten, warten Anleger mit Spannung auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank dämpft aber die Erwartungen: "Wer sich aber nach dem Arbeitsmarktbericht von diesen Daten deutlichere Signale auf eine baldige Zinssenkung seitens der Fed erhofft, dürfte enttäuscht werden. Ja, die Inflation in den USA geht tendenziell weiter zurück. Aber laut unseren Experten eben nicht sehr schnell", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Praefcke.

