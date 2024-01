BVB-Aktie leichter: Sancho-Transfer stockt weiterhin - Kein Putschversuch gegen Terzic laut Reus - Watzke verlässt 2025 BVB

Wechsel-Gerüchte um Haller

Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund noch nicht in Form.

Der Vizemeister kam am Samstag in einem Testspiel über viermal 30 Minuten gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar nicht über ein 2:2 hinaus und konnte auch abseits des Rasens im Bemühen um eine Ausleihe von Jadon Sancho keinen finalen Durchbruch vermelden.

Im spanischen Marbella brachten Evangelos Pavlidis und Jens Odgaard die Niederländer vor den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler zunächst in Führung. Marcel Sabitzer und Marco Reus sorgten immerhin noch für das Unentschieden. Während die Dortmunder zunächst offensiv harmlos blieben, riss eine personell erneuerte BVB-Mannschaft dank einer Leistungssteigerung später das Spielgeschehen an sich.

"Wir müssen das Spiel ganz klar in zwei Hälften teilen", sagte Trainer Edin Terzic, der zumindest mit den zweiten 60 Minuten leben konnte. "Am Ende wollten wir aber gewinnen und sind damit nicht zufrieden." Zum angestrebten Wechsel und der Hängepartie rund um Sancho wollte sich der Coach nicht näher äußern. "Ich verfolge das, aber wenn es was zu vermelden gibt, machen wir das."

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll auch der für Samstag geplante Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella annulliert worden sein. Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten hatten bereits am Freitag mit einer Ankunft des 23-Jährigen im Trainingslager gerechnet. Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtete am Samstag, dass weiterhin letzte Details zwischen den Vertragspartnern offen seien.

Sancho, der 2021 für 85 Millionen vom BVB zu Manchester United gewechselt war, soll nach Medienberichten einen Leihvertrag bis zum Saisonende in Dortmund bekommen. Der Transfer soll allerdings keine Kaufoption enthalten. Sanchos Vertrag in England läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Von 2017 bis 2021 stand der englische Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Watzke 'vorsichtig optimistisch' bei Sancho

Borussia Dortmund rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Jadon Sancho. Allerdings wird der 23 Jahre alte Flügelstürmer von Manchester United nicht mehr ins Trainingslager nach Marbella kommen. Der angestrebte Wechsel Sanchos ziehe sich in die Länge, sei aber wohl nicht problematisch, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag. "Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können", sagte Watzke weiter.

"Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen. Das Problem liegt nicht mehr bei uns, wir sind in einem guten Austausch mit Manchester United." Der 64 Jahre alte Watzke hatte zuvor angekündigt, seinen Ende 2025 auslaufenden Geschäftsführervertrag bei den Dortmundern nicht mehr zu verlängern. Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro aus Dortmund zu Man United gewechselt.

BVB steht vor Leihgeschäft mit Linksverteidiger Maatsen

Hans-Joachim Watzke scheidet im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund aus. Das teilte der börsennotierte Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der Vertrag des 64-Jährigen läuft dann aus, damit endet nach 20 Jahren eine Ära bei dem Revierclub. Im Trainingslager des BVB in Marbella bestätigte Watzke, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. "Mir war es immer wichtig, dass es ein selbstbestimmter Abgang werden würde. Es war eine lange Zeit", sagte Watzke laut "Ruhr Nachrichten".

Er sei dem Club sehr dankbar. "Ich empfinde es als großes Privileg. Ich werde bis zum letzten Tag meinen Job mit vollem Elan und voller Energie ausüben", sagte Watzke. Er wolle sich nun im letzten Jahr seiner Amtszeit auf die Strategie und den Übergang konzentrieren. "Der Präsidialausschuss hat mich gebeten, Gespräche zu führen, Ideen zu entwickeln und ein Konzept auszustellen, was die Gesamtverantwortung angeht. Dem habe ich zugesagt." Ob er ein anderes Amt beim BVB übernimmt und wer sein Nachfolger wird, ist offen.

Watzkes Vertrag als Vorsitzender der Geschäftsführung des BVB war im Mai 2021 noch bis 2025 verlängert worden. Damals hatte Watzke seinen vorgesehenen Ausstieg wegen der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen noch einmal verschoben. "Ich kenne meine Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe", hatte er damals gesagt.

Watzke hatte die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren extrem geprägt und erlebte mit dem BVB unter anderem die erfolgreiche Ära unter Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meistertiteln 2011 und 2012, dem Pokalsieg 2012 und dem Champions-League-Finale 2013. Watzke war 2005 beim BVB zum Geschäftsführer berufen worden.

In der Deutschen Fußball Liga führt Watzke den Aufsichtsrat an und ist Sprecher des Präsidiums. Seit dem Abschied des früheren DFL-Geschäftsführers Christian Seifert ist der BVB-Boss das prägende Gesicht der Liga, für den deutschen Fußball sitzt er seit April 2023 als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes zudem im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union. Sein Mandat in der UEFA endet ebenfalls 2025.

Reus über BVB-Coach Terzic: 'Gab keinen Putschversuch'

Der ehemalige Dortmunder Mannschaftskapitän Marco Reus hat Berichte über einen angeblichen Aufstand von Spielern gegen Trainer Edin Terzic dementiert. "Nein. Es gab keinen Putschversuch. Weder von mir noch von anderen Spielern. Das zu lesen, war schon hart", sagte der 34 Jahre alte Routinier am Montag in einem Sport1-Interview. Vor allem der Vorwurf, er sei dabei Rädelsführer gewesen, habe ihn "sehr wütend" gemacht: "Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt und bin eigentlich auch nicht der Typ, der negative Schlagzeilen sehr nah an sich heranlässt. Da ist für mich eine Grenze überschritten und deshalb will ich das nicht so stehen lassen."

Damit bezog Reus Stellung zu Medienberichten vor der Winterpause, wonach sich Spieler bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die Arbeit von Terzic beschwert haben und Konsequenzen gefordert haben sollen. Das hatte die Diskussion über den Fußball-Lehrer nach zuvor schwachen Auftritten der Mannschaft und dem Absturz auf Rang fünf forciert. Der Offensivallrounder bestritt energisch, Probleme mit Terzic zu haben: "Nein, überhaupt nicht. Das ist völliger Bullshit. Ich würde es als ein sehr enges und gutes Verhältnis beschreiben. Und deshalb sprechen wir auch häufig offen miteinander."

Reus begrüßte die Maßnahme der Vereinsführung, mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei ehemalige BVB-Profis als Terzic-Assistenten eingestellt zu haben. "Nuri und Sven haben sich schnell ins Team eingefunden, bringen frischen Wind rein und können auch helfen, um unsere Sinne wieder zu schärfen. Viel Zeit bleibt uns nicht, bis es in Darmstadt schon wieder weitergeht. Deshalb gilt es jetzt anzupacken. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gut aufgestellt sind." ´

Watzke verlässt BVB-Geschäftsführung

Dortmunds Haller wohl vor Wechsel zu Besiktas

Um Stürmer Sébastien Haller von Borussia Dortmund gibt es aktuelle Wechsel-Spekulationen. Der Fußball-Bundesligist werde den Franzosen türkischen Medienberichten zufolge an den Istanbuler Club Besiktas ausleihen. Man habe sich auf die Leihe für eine halbe Saison geeinigt, berichtete unter anderem die Zeitung "Hürriyet" am Montag. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky ist an der Sache aktuell aber nichts dran, dem BVB würden keine konkreten Anfragen vorliegen.

"Hürriyet" schrieb, der türkische Erstligist werde das Gehalt des 29-jährigen Haller übernehmen. Er soll demnach den Kameruner Vincent Aboubakar im Kader ersetzen.

Bei Haller war im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden, er kehrte nach mehrmonatiger Behandlung zurück auf das Spielfeld. In dieser Saison kam er bislang auf lediglich vier Bundesliga-Partien von Beginn an. Ein Tor gelang ihm in den ersten 16 Saisonspielen nicht.

Via XETRA notiert die BVB-Aktie zeitweise 0,14 Prozent höher bei 3,63 Euro.

MARBELLA / ISTANBUL (dpa-AFX)