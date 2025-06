BMW-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Depot umstrukturiert

Wie sich die BMW-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

BMW meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 30.05.2025. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 offengelegt. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 30.05.2025 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Die BMW-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,29 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 560.571.776 Anteilsscheine.

