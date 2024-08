Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Dow Jones-Marktbericht

Der Dow Jones wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,19 Prozent leichter bei 40.819,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,638 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,552 Prozent leichter bei 40.670,83 Punkten, nach 40.896,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40.756,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 40.888,64 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 40.287,53 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Stand von 39.806,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 34.500,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Bei 41.376,00 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37.122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 1,01 Prozent auf 170,12 USD), Walmart (+ 0,99 Prozent auf 74,45 USD), Home Depot (+ 0,70 Prozent auf 365,60 USD), Cisco (+ 0,58 Prozent auf 50,27 USD) und Microsoft (+ 0,57 Prozent auf 423,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-4,31 Prozent auf 171,90 USD), Intel (-2,81 Prozent auf 20,92 USD), Dow (-1,75 Prozent auf 52,71 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 262,34 USD) und Walt Disney (-1,12 Prozent auf 89,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.956.677 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,102 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net