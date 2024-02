Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Marktbericht

Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsschluss abwärts.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,25 Prozent leichter bei 38.972,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,214 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,193 Prozent auf 39.144,79 Punkte an der Kurstafel, nach 39.069,23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.881,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39.087,90 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Wert von 38.109,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35.333,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, stand der Dow Jones bei 32.889,09 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,33 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39.282,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37.122,95 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1,62 Prozent auf 109,42 USD), Home Depot (+ 1,07 Prozent auf 375,56 USD), Travelers (+ 0,82 Prozent auf 221,88 USD), Apple (+ 0,81 Prozent auf 182,63 USD) und Caterpillar (+ 0,69 Prozent auf 327,63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-2,75 Prozent auf 278,49 USD), UnitedHealth (-2,27 Prozent auf 513,42 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 152,16 USD), McDonalds (-1,13 Prozent auf 293,76 USD) und Amazon (-0,68 Prozent auf 173,54 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 15.213.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,808 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

