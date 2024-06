Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 schloss den Donnerstagshandel kaum verändert ab.

Letztendlich ging der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5.482,87 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 46,932 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,041 Prozent leichter bei 5.475,63 Punkten in den Handel, nach 5.477,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5.467,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.490,81 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,427 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 5.304,72 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 5.248,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, notierte der S&P 500 bei 4.378,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.505,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.682,11 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 51,00 Prozent auf 0,03 USD), Super Micro Computer (+ 7,12 Prozent auf 890,36 USD), Palo Alto Networks (+ 4,78 Prozent auf 340,82 USD), McCormick (+ 4,33 Prozent auf 70,60 USD) und Salesforce (+ 3,99 Prozent auf 252,85 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-22,16 Prozent auf 12,19 USD), International Paper (-7,21 Prozent auf 43,25 USD), Micron Technology (-7,12 Prozent auf 132,23 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,24 Prozent auf 62,41 USD) und Albemarle (-4,00 Prozent auf 96,27 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 46.736.817 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,134 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

