Kursentwicklung

Börse New York in Rot: Dow Jones in der Verlustzone

24.07.24 18:01 Uhr

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,86 Prozent leichter bei 40.011,84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,123 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,212 Prozent fester bei 40.443,73 Punkten, nach 40.358,09 Punkten am Vortag. Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 40.258,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39.947,38 Punkten verzeichnete. So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,996 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 24.06.2024, einen Stand von 39.411,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, lag der Dow Jones bei 38.460,92 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 35.411,24 Punkten. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41.376,00 Punkte. 37.122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief. Dow Jones-Top-Flop-Liste Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 1,88 Prozent auf 155,22 USD), Verizon (+ 1,65 Prozent auf 39,53 USD), Merck (+ 0,82 Prozent auf 125,40 USD), Cisco (+ 0,65 Prozent auf 46,66 USD) und UnitedHealth (+ 0,56 Prozent auf 557,80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Visa (-4,04 Prozent auf 254,10 USD), Microsoft (-3,02 Prozent auf 431,42 USD), Apple (-2,96 Prozent auf 218,36 USD), Amazon (-2,08 Prozent auf 182,53 USD) und Nike (-2,02 Prozent auf 71,92 USD). Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.697.582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,167 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus. KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,90 Prozent. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com