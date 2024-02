NYSE-Handel im Blick

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

14.02.24 22:32 Uhr

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent stärker bei 38.424,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,715 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,11 Prozent auf 38.699,17 Punkte an der Kurstafel, nach 38.272,75 Punkten am Vortag. Der Dow Jones verzeichnete bei 38.194,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 38.442,56 Einheiten. Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37.592,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34.827,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wurde der Dow Jones mit 34.089,27 Punkten gehandelt. Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38.927,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Zählern erreicht. Gewinner und Verlierer im Dow Jones Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,85 Prozent auf 289,15 USD), Intel (+ 2,39 Prozent auf 44,19 USD), Cisco (+ 1,29 Prozent auf 50,28 USD), Nike (+ 1,27 Prozent auf 106,33 USD) und Caterpillar (+ 1,24 Prozent auf 316,71 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-0,53 Prozent auf 203,38 USD), Apple (-0,48 Prozent auf 184,15 USD), Johnson Johnson (-0,47 Prozent auf 155,74 USD), Procter Gamble (-0,41 Prozent auf 155,63 USD) und Walmart (-0,32 Prozent auf 168,60 USD). Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14.738.155 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,881 Bio. Euro. Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

Redaktion finanzen.net

