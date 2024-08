Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 notiert heute im negativen Bereich.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 5.594,23 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 45,544 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,091 Prozent leichter bei 5.603,12 Punkten, nach 5.608,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.620,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.585,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 5.505,00 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Stand von 5.308,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der S&P 500 mit 4.369,71 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17,95 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5.669,67 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.682,11 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 8,73 Prozent auf 373,33 USD), SVB Financial Group (+ 6,67 Prozent auf 0,02 USD), Lumen Technologies (+ 4,43 Prozent auf 6,02 USD), Darden Restaurants (+ 3,94 Prozent auf 155,57 USD) und PayPal (+ 3,08 Prozent auf 71,57 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil DexCom (-6,20 Prozent auf 72,87 USD), DENTSPLY SIRONA (-5,34 Prozent auf 24,18 USD), Boeing (-4,31 Prozent auf 171,90 USD), Valero Energy (-4,26 Prozent auf 141,90 USD) und Phillips 66 (-4,13 Prozent auf 133,58 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.946.406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3,102 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

