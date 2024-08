Börse Zürich in Rot: So performt der SMI nachmittags

SMI-Performance im Fokus

Kaum bewegt zeigt sich der SMI am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 12.291,88 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,439 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,524 Prozent auf 12.240,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12.305,45 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.318,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12.234,52 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,01 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, betrug der SMI-Kurs 12.278,82 Punkte. Der SMI wies vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Wert von 11.966,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der SMI-Kurs bei 10.973,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12.434,03 Punkten. 11.064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 117,25 CHF), Sonova (+ 0,95 Prozent auf 296,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 260,70 CHF), Swisscom (+ 0,57 Prozent auf 533,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 487,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,74 Prozent auf 554,60 CHF), Nestlé (-1,16 Prozent auf 88,40 CHF), Logitech (-0,74 Prozent auf 77,70 CHF), Richemont (-0,26 Prozent auf 136,90 CHF) und Partners Group (-0,16 Prozent auf 1.218,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3.562.130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 242,856 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net