Kursentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

10.10.24 16:10 Uhr

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,10 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,10 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,11 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,07 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.003.777 BP-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,07 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,332 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,54 GBP. Am 30.07.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,651 USD je Aktie in den BP-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Zuschlägen Börse Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain

