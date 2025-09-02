DAX23.685 +0,8%ESt505.340 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Mittwochmittag zu

03.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,113 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 0,113 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,112 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.171 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR an. Mit einem Zuwachs von 150,619 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 35,981 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

