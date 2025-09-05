DAX23.737 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Montagmittag

08.09.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Montagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,118 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,01 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,118 EUR zu. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,118 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.735 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,107 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 38,588 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

