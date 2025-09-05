BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Montagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,118 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,118 EUR zu. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,118 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.735 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,107 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 38,588 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net