BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich BrainChip

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,115 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR ein. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 29.288 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,322 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,865 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net