BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittwochmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 0,115 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Bei 0,112 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 156.142 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 138,990 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 35,176 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net