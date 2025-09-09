DAX23.752 +0,1%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,90 +0,6%Gold3.655 +0,8%
BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittwochmittag auf rotes Terrain

10.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 0,115 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Bei 0,112 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 156.142 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 138,990 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 35,176 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

