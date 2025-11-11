BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 0,109 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,109 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,110 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,107 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.335 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. 151,005 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 22,303 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

