BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,107 EUR.

Um 15:55 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 0,107 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,107 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 426.444 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. 157,116 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,412 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net