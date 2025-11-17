DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kurs der BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag mit Einbußen

17.11.25 16:08 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,00 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,094 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,099 EUR. Zuletzt wurden via BMN 129.419 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,768 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,733 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung