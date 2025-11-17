BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag mit Einbußen

Kurs der BrainChip

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 0,100 EUR.

Um 15:45 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,094 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,099 EUR. Zuletzt wurden via BMN 129.419 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,768 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,733 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net