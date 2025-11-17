BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 0,100 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,100 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,100 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 29.844 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 174,875 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 14,915 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

