BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag mit Abschlägen

BrainChip im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 0,101 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 0,101 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,097 EUR nach. Bei 0,100 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.317 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 172,421 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,675 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net