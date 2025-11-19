BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BrainChip-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,098 EUR. Bei 0,100 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 159.618 Stück.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 175,150 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 14,830 Prozent wieder erreichen.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.
