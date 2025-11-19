DAX23.230 +0,2%Est505.559 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.559 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,45 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag schwächer

19.11.25 16:08 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,098 EUR. Bei 0,100 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 159.618 Stück.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 175,150 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 14,830 Prozent wieder erreichen.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung