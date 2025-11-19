DAX23.237 +0,2%Est505.538 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag leichter

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,01 EUR 6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,100 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,098 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,100 EUR. Bisher wurden via Tradegate 137.518 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 175,150 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,830 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

