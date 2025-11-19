BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag leichter

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,100 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,098 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,100 EUR. Bisher wurden via Tradegate 137.518 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 175,150 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,830 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net